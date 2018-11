Il Manchester United piomba su Pellegrini, Monchi studia le contromosse

La Roma deve resistere agli assalti del Manchester United per Lorenzo Pellegrini: Monchi studia le contromosse

Lorenzo Pellegrini dopo quanto di buono fatto con la maglia del Sassuolo, si sta affermando sempre di più anche nella Capitale con la Roma. Inevitabile, quindi, che già a gennaio i top club esteri e italiani bussassero alla porta di Monchi che ritiene il trequartista giallorosso una colonna portante del nuovo corso. Pellegrini, tuttavia, sta vivendo giorni di inquietudine non attesi, perché tutto si è svolto molto velocemente.

Come spiega il Corriere dello Sport, il suo procuratore è volato in Inghilterra, con l’opulenta proposta di stipendio più che doppio presentata dal Manchester United, gli ha imposto una fase di riflessione che il post pubblicato dopo Italia-Portogallo sui social non ha ovviamente interrotto. Pellegrini è combattuto tra l’idea di continuare a giocare per sempre con la Roma, seguendo Totti, De Rossi e Florenzi nella stirpe dei prodotti a chilometri zero, e la legittima aspirazione a misurarsi con il calcio dei grandissimi, con la Premier League vista dalla prospettiva di una delle squadre più ricche del mondo. Molto dipenderà dal giocatore visto che Monchi non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiellino.