Manchester United, Ratcliffe: «La UEFA non mi lascia tesserare Todibo»

Le parole del socio di minoranza del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sul divieto della UEFA di trasferimento per Todibo

Il Manchester United è alle prese con il calciomercato, ma come riportato da Bloomberg, al momento sta avendo delle difficoltà con la UEFA per il trasferimento di Todibo dal Nizza. Le squadre infatti condividono la proprietà di Sir Jim Ratcliffe – socio di minoranza dei Red Devils e proprietario dei francesi tramite la sua compagnia chimica, INEOS – e la UEFA non permette i trasferimenti di calciatori da club che condividono lo stesso proprietario. Di seguito le parole del numero uno di INEOS.

«Hanno detto che possiamo venderlo a un altro club della Premier League, ma non possiamo venderlo al Manchester United. Ma non è giusto per il giocatore e non vedo che vantaggi o svantaggi potrebbe portare».