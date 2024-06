Il Manchester United ha deciso: TEN HAG resta allenatore. Lo ha salvato anche una STATISTICA a suo favore

La scelta del Manchester United di confermare Erik Ten Hag sulla panchina dei Red Devils anche per la prossima stagione

Il Manchester United ha deciso di confermare Erik Ten Hag come allenatore anche nella prossima stagione. Lo sostiene The Athletic: decisivi sono stati gli ultimi colloqui avuti nella giornata di martedì. Ten Hag ha un contratto in scadenza al prossimo giugno, con un’opzione per prorogare di 12 mesi . Termina così un lungo periodo di riflessioni interne al club. Si era parlato anche del possibile approdo di Roberto De Zerbi, invece la scelta è stata quella della conservazione.

Forse anche per una ragione statistica, come segnala oggi Opta: il Manchester United ha vinto il 54% delle partite di campionato con Erik ten Hag (41/76). Solo Sir Alex Ferguson (65 %) che ha una percentuale di vittorie più alta alla guida dei Red Devils in Premier League.