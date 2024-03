Mancini torna in Premier? L’ex Ct è tra i nomi post Howe

Mancini potrebbe tornare ad allenare un club in Premier perché Howe con il suo Newcastle rischia l’esonero

E come sempre capita in questi casi, in Inghilterra si è già scatenato il toto-nomi per la successione: fra questi anche quello dell’attuale tecnico della nazionale saudita ed ex ct degli Azzurri, Roberto Mancini, considerato da una parte della stampa britannica come il perfetto successore di Howe anche in virtù della contiguità fra Arabia Saudita, PIF e Newcastle. Lo scrive Tuttosport.