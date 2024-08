Mandas Lazio, ecco l’offerta dalla Premier League: le cifre

Mandas, è arrivata l’offerta che la Lazio aspettava: il Wolverhampton bussa alle porte dei biancocelesti per il portiere greco

Come riportato dal Corriere dello Sport, è finalmente arrivata alla Lazio l’offerta dalla Premier League per Mandas, portiere greco arrivato la scorsa estate dall’Ofi Creta per 900mila euro.

Il Wolverhampton ha presentato a Lotito una proposta da 20 milioni di euro che, tolto il 10% da destinare alla squadra greca, permetterebbe alla Lazio di iscrivere a bilancio una plusvalenza da almeno 18 milioni di euro. Le riflessioni sono in corso.