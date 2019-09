Mandzukic, la Juve studia il piano per la cessione: le idee

La Juve studia il piano per la cessione di Mario Mandzukic. Il croato non andrà in Qatar: ecco le possibili destinazioni

Nella giornata di ieri c’è stato l’annuncio da parte dell’Al Rayyan: le trattative per Mandzukic erano definitivamente chiuse. Il futuro del croato non sarà dunque in Qatar, ma neppure in bianconero. La Juve ha infatti avviato il piano “cessione”: si studiano le possibili soluzioni.

Come riporta Tuttosport, l’unica soluzione per far sì di non dover aspettare gennaio sarebbe una cessione in Australia, dove il mercato chiude il 15 ottobre, ma è comunque un’ipotesi remota. Più solida la possibilità che si aspetti gennaio: potrebbero esserci offerte da parte della Premier, dove l’attaccante continua a piacere al Manchester United, ma anche da parte della Mls, dove piace al Los Angeles Fc. Nelle prossime settimane si cercherà la soluzione adatta.