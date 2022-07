Mané: «Mai piaciuta la Playstation, è una perdita di tempo». Le parole del giocatore del Bayern Monaco

Sadio Mané, neo attaccante del Bayern Monaco, ha espresso il suo singolare parere sulla Playstation.

Queste le sue dichiarazioni riprese da Marca: «Non mi è mai piaciuta la Playstation. Non ci ho mai giocato. Penso che sia una perdita di tempo. Non voglio occupare la mia mente in qualcosa che non mi reca benefici».