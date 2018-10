Maradona distrugge Messi: «Leader? Ma se va in bagno 20 volte prima di un match…»

Ai microfoni di Fox Sport, Diego Armando Maradona attacca frontalmente il suo erede Lionel Messi: «Con l’Argentina è uno normale»

Sono i due mostri sacri del calcio argentino, ma anche del calcio in generale, eppure il loro rapporto sembra essersi incrinato irrimediabilmente. Ad inizio ottobre Maradona ha detto di Messi: «In Argentina la colpa è sempre sua, fossi in lui non giocherei più con la Selección». Oggi si apre un nuovo capitolo della storia, con le parole di Diego Armando Maradona a ‘FOX Sports’ dove “distrugge” il numero 10 di Barcellona e Argentina.

Queste le sue parole: «Messi un Leader? Per me lui non può essere un leader. Io non riesco a vedere come leader un giocatore che va in bagno 20 volte prima di una partita» Poi l’ex Pibe de Oro prosegue: «Leo è il Messi che conosciamo solo quando gioca con il Barcellona, con la maglia dell’Argentina è un giocatore normale. Se dovessi allenare nuovamente l’Argentina non lo convocherei, ma mai dire mai nella vita».