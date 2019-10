MARAN: «Abbiamo provato a vincere, non dobbiamo guardare la classifica» – VIDEO

Rolando Maran ha parlato in zona mista al termine del pareggio maturato allo stadio Grande Olimpico di Torino

(-Dal nostro inviato allo stadio Grande Olimpico di Torino) Rolando Maran ha commentato in zona mista il pareggio ottenuto dal suo Cagliari contro un buon Torino allo stadio Olimpico. Il tecnico dei sardi si dice soddisfatto per la prova dei rossoblù e invita a non guardare ora la classifica.

«Abbiamo provato a vincere tutti i modi ma non ci siamo riusciti. Peccato, ora non dobbiamo guardare la classifica»