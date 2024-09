Maran: «Male il primo tempo, nella ripresa approccio giusto»

Le parole di Rolando Maran, tecnico del Brescia, dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Monza

Rolando Maran ha parlato dopo la sconfitta del Brescia in Coppa Italia contro il Monza. Di seguito le sue parole.

«Nel primo tempo non siamo stati capaci di tenere botta, abbiamo sbagliato i tempi, siamo andati in difficoltà perché non siamo stati capaci di fermarli. Non è stato sbagliato l’approccio, ma siamo stati semplicemente sopraffatti. Oggi c’erano tanti volti nuovi per dare la possibilità a qualcuno di farsi vedere. Nella ripresa abbiamo cercato di riaprire la gara, con la speranza di poter passare il turno, la ripresa ci ha dato forza e speranza».