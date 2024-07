Marani presenta la NUOVA Serie C: «Sarà uno SPETTACOLO per tutti»

Le parole di Matteo Marani, presidente della Lega Pro, sul nuovo campionato di Serie C. Tutti i dettagli in merito

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato in occasione della presentazione del nuovo pallone per la Serie C 2024/25.

PAROLE – «L’emozione che si prova nel vedere il nuovo pallone di un torneo o di un campionato non ha eguali: riesce a catturare l’attenzione dei più grandi e a far gioire i più piccoli, facendo sognare intere città e milioni di tifosi che immaginano quel pallone entrare in rete. Sono felice di poter presentare il nuovo pallone della Serie C NOW 2024-25 che, sono sicuro, regalerà tanto spettacolo nei sessanta stadi che ospiteranno il nostro campionato. Ringrazio Erreà per averci fornito un prodotto di grande livello che sarà protagonista in oltre mille partite».