Marcano si presenta e Monchi ribadisce: «Nessuna offerta per Alisson»

Il ds della Roma Monchi presenta il nuovo difensore Ivan Marcano: «Ha grandi qualità. Alisson via? Nessuna offerta come Dzeko, Pellegrini e Manolas»

Dopo aver l’arrivo del giovane portiere Daniel Fuzato, la Roma presenta alla stampa il difensore Ivan Marcano. L’occasione giusta per il ds Monchi di fare il punto sul mercato, soprattutto sulla spinosa questione Alisson: «Alisson ha le stesse probabilità di partire di Manolas, Dzeko, Pellegrini, ovvero quelli per cui non abbiamo ricevuto offerte. So che non mi credete, ma non è arrivata nessuna offerta. Se arriverà la studieremo e decideremo, ma oggi pensiamo che Alisson tornerà a fare una stagione importante come quella dell’anno scorso». Sfoltire la rosa non è una priorità in casa giallorossa: «Forse siamo troppi, ma dobbiamo capire il pensiero del mister. Ho sempre pensato che più difensori ci sono e meglio è, in una stagione lunga con 3 competizioni non mi sembra un problema avere tanti difensori». Monchi non chiude, tuttavia, la campagna acquisti e commenta gli ultimi nomi accostati alla Lupa: «Stiamo guardando il mercato. Ziyech o Berardi? E’ una lista ristretta, noi cerchiamo tante cose. Stiamo cercando di capire dove migliorare, ma i nomi nella mia testa sono tanti».

Poi è la volta di Ivan Marcano, primo acquisto spagnolo della Roma di Monchi. Il difensore esordisce così: «La Roma è la miglior squadra per me, il miglior progetto. Mi ha voluto fin da subito con forza, potevo rimanere al Porto, ma ho deciso per questa nuova avventura. Adesso sarà importante imparare la lingua, sto conoscendo i compagni, conoscevo già Manolas avendo giocato in Grecia». «La Roma viene da un anno magnifico in Champions League – ha continuato Marcano – è difficile ripetersi però credo che posso aiutare questo gruppo e dare il mio contributo per fare un’altra grande stagione. Le partite sono state decise da episodi, quindi nel percorso europeo non gli è mancato niente. In campionato bisogna migliorare sul rendimento. Quando vai in un grande club c’è sempre tanta concorrenza, io voglio aiutare il più possibile la squadra e lottare per un posto. Non so quale sarà la coppia di difensori titolari, ora dobbiamo solo lavorare. In Serie A l’aspetto tattico è importante, sono sicuro di migliorare con Di Francesco».