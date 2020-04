Marcello Lippi: «Non voglio allenare un club, ma una nazionale»

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole

Il mondiale 2006 non lo dimenticherà nessuno. Un successo arrivato anche grazie a Marcello Lippi, l’allora tecnico della nazionale italiana. L’ex ct è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha svelato un interessante indizio sul suo futuro:

«Non vorrei tornare in un club. Se per caso tra qualche mese mi venisse di nuovo voglia di allenare, magari mi piacerebbe una Nazionale, non così lontana come quella cinese. Magari per conoscere anche un Paese nuovo».