Marchisio sulla Kings League: «Non vediamo l’ora di vederla. Competizione molto simile a quello sport»

Claudio Marchisio, ex calciatore bianconero, ha parlato così della Kings League e di Juve Bologna: le sue parole a Sky

Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in occasione del draft della Kings League Italia. Di seguito le parole dell’ex centrocampista bianconero:

DRAFT KINGS LEAGUE – «Sicuramente diverso, molto interessante e intrigante. Ovviamente un pò come il Draft della NBA, le prime scelte saranno quelle che tutti quanti cercheranno di portarsele a casa e piano piano dopo vedremo come andrà. C’è tanta attesa e ha risposto molto bene anche la città. Non vediamo l’ora di vedere la finale allo Stadium»

JUVE BOLOGNA – «Penso che la Juve abbia bisogno di prendere i tre punti indipendentemente dall’avversario in se. La situazione non è semplice, però nel DNA della Juve sa come affrontare queste partite»