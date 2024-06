Marco Materazzi: «Idea Mancini per la difesa? Con la CROAZIA basta un pari. Magari ritroviamo la SPAGNA in finale… Non è vero quel che dicono di SCAMACCA. E Retegui non è meglio»

Marco Materazzi: «Idea Mancini per la difesa? Con la CROAZIA basta un pari. Magari ritroviamo la SPAGNA in finale…»

Marco Materazzi ha frequentato la Nazionale ad altissimi livelli. Ecco la sua analisi su La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta con la Spagna.



CAMBI IN DIFESA – «Facile parlare con il senno di poi. Con la Croazia, bastando pareggiare, ti puoi coprire di più e visto che loro danno più punti di riferimento, Mancini potrebbe essere una carta: tanto lui è sempre pronto. Ma bisogna vedere come stanno i giocatori, quello lo sa Spalletti».



LA FILOSOFIA DI SPALLETTI – «Contro la Spagna è difficile dire: facciamo la partita. Non te la fanno vedere, ti asfissiano. Forse il peccato è stato un po’ quello, ma non condanno Spalletti: ha scelto una filosofia e cambiarla ora forse porterebbe più confusione che altro. Servirà come insegnamento, se li ribecchiamo in finale».



EURO 2012 – «All’Euro 2012 grande entusiasmo per l’1-1 nel girone, poi quattro pere in finale: magari stavolta succede il contrario. L’Italia fatica a qualificarsi ai grandi tornei e poi nei gruppi, ma se passa…».



SCAMACCA MALE – «No, si è trovato isolato là davanti e quando ha avuto la chance per mettersi a disposizione dei compagni, due o tre volte ha creato qualcosa. É dura correre a vuoto, se ti mettono in mezzo. E non mi pare affatto così pigro: se dovessi vederlo così, verrei di persona in Germania a svegliarlo».



RETEGUI – «Ha fatto come Scamacca se fosse entrato al suo posto»