Marco Rossi e i talenti ungheresi: «Loro due pronti per la Serie A»

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato due calciatori della Nazionale alle squadre di Serie A. Le sue dichiarazioni in esclusiva a calcionews24.com.

«In pochi sono pronti per la Serie A, certamente uno di questi è Attila Szalai, centrale difensivo mancino. Ha carattere a differenza di altri, ha personalità e coraggio. Si vuole misurare, accetta la sfida e non ha paura. Ed è fondamentale se si vuole crescere e migliorare. Poi c’è anche Andras Schafer che è già stato in Italia al Genoa e al Chievo senza mai giocare. Ma ora credo sia pronto, è stabilmente nei primi undici».

