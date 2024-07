Marin Cagliari: il nodo sulla permanenza, le ultime

Il punto sulla permanenza di Razvan Marin al Cagliari: quale futuro per il rumeno? Davide Nicola ha preso una decisione

Il futuro di Razvan Marin resta uno dei nodi da sciogliere in casa Cagliari. Il centrocampista romeno si trova attualmente in vacanza dopo aver preso parte, facendo buona impressione, ad Euro2024 con la sua Nazionale. Il centrocampista si unirà al gruppo rossoblù nel ritiro in Valle d’Aosta e da lì in poi verrà deciso il suo futuro professionale.

Davide Nicola lo apprezza dopo averlo già avuto ad Empoli e lo vorrà testare sul campo all’interno del gruppo Cagliari, non escludendo dunque a priori una sua cessione. Chiaramente se arrivasse un’offerta importante la società valuterà una sua partenza. Intanto, come riportato da Nicoló Schira, Marin ha rinnovato col Cagliari fino al 2026.

