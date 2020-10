Marino: «Pessina ha qualità. Rimane all’Atalanta»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato del futuro di Matteo Pessina ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Sampdoria

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato del futuro di Matteo Pessina ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Sampdoria.

«È un’ottima opportunità per noi e per lui giocare sia in campionato che in Champions League. Rientra da un periodo di infortunio, abbiamo tanta fiducia in lui. Si deve integrare nell’organico, ma siamo tutti convinti che possa fare bene perché ha qualità, personalità e ha fatto benissimo lo scorso anno. Può essere un gran valore per la nostra rosa».