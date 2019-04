Il Napoli ha deciso: Mario Rui andrà via a fine stagione. Il calciatore portoghese non ha convinto Carlo Ancelotti

Il Napoli sta pensando di acquistare un paio di terzini per la prossima stagione. Mario Rui sembra essere destinato a lasciare il club azzurro a fine campionato. Il terzino sinistro è stato di sicuro uno dei più bacchettati dai tifosi dopo la brutta prova a Londra contro l’Arsenal. La sconfitta per 2-0 può lasciare degli strascichi pesanti in casa partenopea e l’ex Empoli e Gubbio può farne le spese.

Secondo Il Mattino, Rui è destinato ad andare via da Napoli a fine campionato. Il giocatore si è reso protagonista di diversi errori grossolani e non ha convinto. Difficile in questo momento immaginare una sua permanenza a Napoli. Secondo quanto riferito dal quotidiano campano, il giocatore in estate andrà via: questa sembra essere una decisione presa ormai da tempo. Anche Hysaj potrebbe seguirlo.