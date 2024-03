Marocco, Diaz: «Ho ricevuto tanto amore, sono molto felice»

Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Marocco, ha parlato della sua prima volta con la maglia della Nazionale africana

Brahim Diaz, fantasista del Marocco e del Real Madrid, ha parlato nel suo esordio contro l’Angola. Ecco le sue parole a Marca.

FELICI«Sono molto felice ed è stato un giorno molto speciale, ho ricevuto davvero tanto amore. Sono orgoglioso perché mi sono trovato molto bene in campo ed è stato un esordio molto bello. I miei compagni mi hanno cercato tanto e sono felice perché mi sono sentito amato»

NONNE ALLO STADIO – «Tutta la famiglia venuta era molto emozionata. È bello ricevere quest’amore e ora non mi resta che lavorare per il futuro di questa Nazionale».

RE DEL MAROCCO – «Ringrazio Sua Maestà il Re Mohamed VI. Sono molto grato per tutto quello che fa per il calcio e per il sostegno che dà sempre al Paese»

TORNEI – «Cercherò di esserci, se potrò e se me lo permetteranno. Alla fine sono un giocatore del Real Madrid e voglio dare il massimo per il mio club e la Nazionale. Sarò felice di dare il mio contributo»