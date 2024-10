Marotta Inter, il discorso del presidente all’assemblea azionisti: «Oaktree ha previsto investimenti. Fin dal primo giorno da Presidente mi sono ispirato a...»

Marotta Inter, il discorso completo del presidente all’assemblea azionisti: le sue parole dopo il bilancio approvato per il 23-24



L’Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato per intero il discorso fatto dal presidente e dal CEO Corporate, Beppe Marotta, in occasione dell’assemblea degli azionisti per approvare il bilancio della stagione 2023-24.

«Carissimi Nerazzurri,

Il documento che state analizzando racconta una stagione segnata da grandi avvenimenti che segnano per sempre la storia dell’Inter.

Il traguardo della seconda stella sarà una pietra miliare nel palmares interista. Lo scudetto conquistato nello scorso aprile è il secondo in quattro anni, a testimonianza di un ciclo vincente che intendiamo proseguire. La Supercoppa Italiana completa il quadro di una stagione magnifica.

I giorni dello scudetto sono stati un’emozione indescrivibile, che ci ha permesso di dipingere tutta Milano dei nostri colori, ancora una volta.

Mi rivolgo a voi nel nuovo ruolo di Presidente, un incarico che il nuovo azionista di riferimento, Oaktree, mi ha affidato fin dai primi giorni della sua gestione. Per un dirigente sportivo di lungo corso, come me, si tratta di un onore, accompagnato da un enorme senso di responsabilità, che è mia intenzione assolvere al massimo delle mie possibilità. Gli esempi, come ho detto nel giorno dell’assemblea, non mancano: da Ivanoe Fraizzoli a Ernesto Pellegrini, da Giacinto Facchetti a Massimo Moratti. Queste figure sono punti di riferimento per il sottoscritto.

Fin dal primo giorno da Presidente mi sono ispirato ancora una volta ai grandi valori della storia nerazzurra, in particolare ai sacrifici e alla cultura del lavoro, che contraddistinguono FC Internazionale Milano fin dalla sua fondazione 116 anni fa».

