Marotta: «Inzaghi? Uno degli allenatori migliori per l’Inter. Quei due tecnici sono dei bravi professionisti»

Beppe Marotta parla di Simone Inzaghi, Antonio Conte, la rivalità con l’Atalanta, ecco cosa ha detto oggi il presidente dell’Inter, le sue parole qui

Intervenuto al Gazzetta Sports Award a Genova, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dell’Atalanta, di Antonio Conte e Simone Inzaghi. Ecco le sue parole direttamente dal palco dell’evento:

BEPPE MAROTTA SU INZAGHI – «Inzaghi adesso va annoverato tra gli allenatori migliori perché ha potuto fare esperienza e poi, da ex calciatore, ha il vantaggio di conoscere certe dinamiche.

CONTE – «Conte è un bravo professionista che ha vinto molto e per questo parte avvantaggiato in certe situazioni. Lui, come Gasperini e Inzaghi, vive per questo bellissimo sport».

ATALANTA – «Adesso ha acquisito una mentalità vincente e questo la porterà a saper gestire anche le pressioni».