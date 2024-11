Marsiglia ancora ko, De Zerbi minaccia: «Pronto ad andarmene, qui manca il cuore»

Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, dopo la sconfitta casalinga in Ligue 1 contro l’Auxerre. I dettagli

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 3-1 del Marsiglia contro l’Auxerre in Ligue 1.

LA MINACCIA DI DE ZERBI – «Se il problema sono io, sono pronto ad andarmene. Me ne vado senza soldi, il resto non mi interessa… L’ho detto al presidente Pablo Longoria, non voglio trovare scuse e dire sciocchezze. Non scapperò, ma dobbiamo affrontare la realtà. Devo prendermi la responsabilità di questa sconfitta casalinga. In casa abbiamo difficoltà, ormai è chiaro. Non so se è mancanza di coraggio o di personalità. Non ho niente di negativo da dire sui miei giocatori. Chiaramente io non scappo. Le cose le vedo e le racconto con sincerità senza dire caz*ate. Se il problema sono io, me ne vado. I soldi non sono niente per me, l’importante è la ricompensa del lavoro. Io vivo di calcio. Ora non sto riuscendo a dare ai miei giocatori la parte più importante, ovvero il cuore e la passione».