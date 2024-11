Marten De Roon nella leggenda: è l’atalantino con più presenze in Serie A. I numeri

Marten De Roon è diventato il calciatore ad aver disputato più partite in Serie A con la maglia dell’Atalanta. I dati

Oggi per Marten De Roon è l’ennesimo giorno all’insegna dei record: combattente, capitano, ma soprattutto leggenda di un’Atalanta che ha visto lui incoronarsi come il cosiddetto re dei rei: soprattutto per partite disputate.

Infatti con la partita disputata contro l’Udinese, Marten De Roon è arrivato a quota 282 partite giocate con l’Atalanta in Serie A: superando Angeleri e Bellini, diventando il numero uno in assoluto.