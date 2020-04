Carrera consiglia Gasperini: «L’Atalanta vale una big»

Massimo Carrera consiglia Gian Piero Gasperini: ecco le parole dell’ex Atalanta e Juventus sul tecnico piemontese

AVVERSARIE ATALANTA IN CHAMPIONS – «Lipsia e Lione, se superasse la Juventus, sono le più abbordabili: tuttavia,a questo punto, una vale l’altra. Livello altissimo, come si fa a scegliere?».

GASPERINI – «Insieme a Pescara nel 1985-86, già all’epoca era un allenatore in campo: nessun dubbio sul fatto che lo sarebbe, effettivamente, diventato. Era un centrocampista che dettava i tempi, in fase di possesso e non. Sta ottenendo risultati eccezionali, una bella fetta della torta è sua: bravo, Gian Piero. Decisione personale, come nell’estate scorsa. Non entro nel merito,tuttavia sarei curioso di capire chi potrebbe prenderne il posto. Il rischio ci sarebbe, ma ripeto: l’Atalanta non ha nulla in meno rispetto a Lazio, Inter, Roma, Napoli e Milan. Lotta stabilmente per i primi quattro posti ed è ai quarti di Champions: ci penserei bene prima di cambiare, ormai è una big italiana».