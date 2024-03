Mauro sulla Juve: «Non ho visto l’Inter così superiore a San Siro»

Massimo Mauro, ex giocatore di Juve e Napoli, ha parlato a Tuttosport dei bianconeri, la lotta scudetto e degli azzurri

Massimo Mauro, ex giocatore di Juve e Napoli, ha parlato a Tuttosport dei bianconeri, la lotta scudetto e degli azzurri. Le sue dichiarazioni:

CONDIZIONE JUVE – «Sinceramente vedo diversi giocatori che non hanno più la condizione di forma dei precedenti due mesi, che ritengo siano stati meravigliosi: la squadra vinceva, segnava tanto e giocava anche molto bene. Poi, d’incanto, la stagione è girata sull’espulsione, secondo me molto discutibile, patita in avvio di gara contro l’Empoli: da quel pareggio in poi, il rendimento è calato in maniera quasi inspiegabile».

SCUDETTO – «Se guardiamo contro chi ha perso punti nell’ultimo mese, è evidente che non possa competere per il titolo. Ma fino a gennaio, sinceramente, aveva dato la sensazione opposta: per i risultati, d’accordo, ma anche per la qualità del gioco raggiunta in inverno, voglio ribadirlo. E anche gli scontri diretti hanno raccontato di due squadre vicine. All’andata è uscito un pareggio in cui la Juve non ha certo fatto peggio dell’Inter. Al ritorno è stata negativa la prestazione dei bianconeri nel primo tempo, ma non ho visto il gruppo di Inzaghi così superiore. Ha meritato, per carità, ma la vittoria soltanto di misura non è stata bugiarda».

NAPOLI – «Può essere un piccolo punto a favore, certo, anche perché il Napoli ha palesato problemi di equilibrio e subito tanti gol in stagione. Ma servono comunque gamba e personalità per vincere: il contropiede non è un fondamentale banale, bisogna viaggiare veloce e far girare bene la palla. L’Inter sotto questo aspetto è maestra: ogni volta il portatore di palla ha due o tre giocatori liberi da servire, mentre i bianconeri spesso sono troppo isolati. Quando conquisti palla non puoi sperare che capiti qualcosa, sei tu che devi determinare: questo ultimamente è venuto un po’ meno nella Juve».