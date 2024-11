Materazzi sicuro: «Inzaghi deve rimanere all’Inter, possiamo vincere la Champions. Scudetto? Ecco cosa penso»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale italia si è raccontato cosi su diversi temi. Ecco le sue dichiarazioni



L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi si è raccontato al canale Youtube ‘The Italian Football Podcast. Le dichiarazioni:

SIMONE INZAGHI– «Sono un tifoso dell’Inter, spero che Simone Inzaghi rimanga all’Inter perché il suo lavoro non è ancora finito. Penso che sia un buon profilo per la Premier League. Arteta è uno dei migliori allenatori della Premier League, ma per me l’Arsenal è uno dei club giusti per Simone. Forse il Manchester United e perché non il Manchester City? Perché nessuno sa cosa farà Pep Guardiola, ma spero che Simone resti in Italia. Sono suo amico perché abbiamo giocato uno contro l’altro e abbiamo un buon rapporto, non posso decidere il suo destino»

VITTORIA CHAMPIONS- «L’Inter ha buone possibilità di vincerla perché segna molti gol e non ne subiscono. Sono molto forti. Spero che vincano perché abbiamo perso la finale a Istanbul due anni fa. L’anno scorso siamo stati sfortunati a Madrid, forse meritavamo di vincere con più gol l’andata a San Siro. Ma abbiamo perso a Madrid dopo aver segnato il primo gol con Dimarco. Se non dico Inter, dico Manchester City. Perché ora hanno molti problemi e infortuni, questo significa che possono riposare e ripartire in forma»

LOTTA SCUDETTO- «Spero che l’Inter vinca la Serie A, ma è una domanda difficile. Il Napoli non è facile. Per me lo vince l’Inter o il Napoli. Conte è un ottimo allenatore, è molto forte. Entrambe queste squadre possono vincere»

BUONGIORNO– «Domenica sera ero a San Siro e ho visto la partita Inter-Napoli. È stata una prestazione impressionante di Buongiorno. Anche perché ha vinto facilmente nell’uno contro uno con Thuram, che è forte e veloce. Il Napoli lo ha pagato 40 milioni di euro, ora come minimo ne vorrebbe 60 di milioni. Se Antonio Conte resta al Napoli, forse Buongiorno resterà al Napoli. È una buona squadra e un buon club. Acerbi può avere 50-60-70 anni, ma domenica è stato l’uomo della partita. Lukaku non ha toccato palla. Per me l’età conta, ma non è così importante. Se è in forma, può giocare fino a 38-39 anni. Vedremo. Al momento Acerbi, è uno dei migliori difensori in Italia. Ha fermato anche Haaland».

