Materazzi ricorda il mondiale 2006: «Gruppo? Come se non ci fossimo mai allontanati»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, sul ricordo del mondiale vinto nel 2006

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Materazzi è ritornato sui suoi ricordi del Mondiale del 2006 vinto con l’Italia, all’indomani della reunion andata in scena con diversi dei protagonisti di quel successo che entrò per sempre nella storia dello sport italiano. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore dell’Inter, che svela quale fu il segreto di quel gruppo di Berlino.

LA REUNION DI IERI – «È stato bello perché è come se non ci fossimo mai lasciati. Eravamo qui con le famiglie, con le mogli. È stato come se ci fossimo visti ieri per festeggiare in quel 10 luglio al Circo Massimo».

IL GRUPPO DEL MONDIALE 2006 E IL SUO SEGRETO – «Penso che la Coppa in sé passa in secondo piano, rimane quello che siamo stati come gruppo, tutt’oggi forte e attaccati gli uni con gli altri perché ci vogliamo bene. Quella è stata la nostra forza».