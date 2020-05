Matheus Cunha, il talento che piace all’Inter – VIDEO

L’Inter osserva con attenzione Matheus Cunha: chi è l’attaccante brasiliano classe ’99 dell’Hertha Berlino – VIDEO

Matheus Cunha è il nuovo obiettivo per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione, colmando il possibile vuoto che potrebbe lasciare Lautaro Martinez. L’attaccante brasiliano classe ’99 è stato acquistato a gennaio dall’Hertha Berlino e ha già conquistato le attenzioni dei top club europei.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU TIROLIBEROWEB.IT

I più si ricorderanno della rete di Matheus Cunha al Bayer Leverkusen, che gli valse una candidatura al Puskas Award per il gol più bello dell’anno. Una prodezza accostata al futsal per tecnica e qualità: «In tanti dal Brasile, scherzando, mi dissero che sembrava più un gol da futsal che da calcio. Ed è vero, quella giocata fu certamente ispirata dal calcio a cinque perché fin da bambino l’ho praticato tantissimo e senza dubbio il futsal è lo sport che amo di più. Forse anche più del calcio», ammise Matheus Cunha in una vecchia intervista.