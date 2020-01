Juve, Matuidi sulla Champions: «Siamo pronti per arrivare fino in fondo»

Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Champions League e delle possibilità di vittoria bianconere

CHAMPIONS – «Piano piano andiamo avanti. Siamo agli ottavi e ci sono due partite che dobbiamo vincere per superare il turno, poi vedremo cosa succederà, dipenderà da tante cose. Siamo pronti ad arrivare fino in fondo, ma la Champions è una competizione molto difficile. Ci sono tante squadre che ambiscono a vincerla e noi siamo una di queste squadre. Prima di tutto però bisognerà pensare agli ottavi che non saranno facili».

FAVORITA CHAMPIONS – «Ci sono tante squadre, penso al Liverpool, al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern, a noi. Ci tante squadre che possono vincere, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a battagliare fino alla fine».