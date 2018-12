Mazzarri alla giornalista: «Può andare al posto di Gigi Marzullo» – VIDEO

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo la vittoria col Genoa in conferenza stampa risponde così a una giornalista… un po’ troppo prolissa

Dopo il malore delle scorse settimane, Walter Mazzarri è tornato ed è tornato alla grande: il tecnico del Torino ha traghettato i suoi verso l’ennesima vittoria, questa volta in rimonta, contro il Genoa. La squadra granata, quasi a ridosso della zona Champions League, è di fatto una delle più in forma in questo campionato, merito soprattutto dei cambi in corso d’opera quasi sempre azzeccati dal mister livornese. Anche di questo si è ovviamente parlato ieri nella consueta conferenza stampa post-partita, con Mazzarri al centro del fuoco incrociato di domande e di una in particolare…

A porla una giornalista locale, probabilmente un po’ troppo prolissa, che nel dilungarsi nella spiegazione di ciò che aveva chiesto, ha anche involontariamente dato la risposta in luogo del mister. Mazzarri, nemmeno a dirlo, assolutamente d’accordo con quanto affermato, così tanto da aggiungere: «Ha già detto tutto lei, non saprei che altro aggiungere. Può andare da Gigi Marzullo, fa la domanda… e anche la risposta». Nella prossima puntata il tecnico granata spiegherà se la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio.