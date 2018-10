Le parole di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Fiorentina

Torino–Fiorentina sarà uno tre anticipi del sabato della 10ª giornata di Serie A. Walter Mazzarri, allenatore del Toro, ha parlato in conferenza stampa presentando così il match: «La Fiorentina è una squadra importante che ha iniziato molto bene la stagione. La Fiorentina è una squadra che fa soffrire un po’ tutti e che ha messo in difficoltà i suoi avversari anche nelle partite che ha perso. Pioli sta lavorando bene, come aveva fatto già l’anno scorso. Domani abbiamo bisogno di un risultato importante ma dovremo fare una partita importante e il nostro pubblico potrà darci una mano. Con il Bologna abbiamo dominato ma quando non trovi la giornata giusta puoi pareggiare, abbiamo preso due gol subendo solo due tiri in porta. Dopo il pari abbiamo attaccato creando due occasioni nitide e in più c’era anche un rigore su Izzo. I ragazzi sono dispiaciuti e dopo la gara erano più arrabbiati di me e questo è importante, vuol dire che hanno il fuoco dentro».

Prosegue Walter Mazzarri: «Sento dire che siamo difensivisti, ma dopo le prime nove partite questa è l’ultima cosa da dire. Per me è importante che ci sia equilibrio ma questo non vuol dire che siamo difensivisti. La squadra si è rinnovata completamente, il bilancio dopo le prime 9 giornate è sicuramente positivo ma dobbiamo continuare a fare bene e a migliorare. Soriano? Non ha giocato per scelta tecnica ma sta bene e si è allenato bene. Belotti? E’ tranquillo, anche lui si è allenato bene. Lyanco? Sarà convocato, ha bisogno di respirare l’aria della prima squadra. Striscioni su Superga? Il Grande Torino, insieme a Coppi e a Bartali, è intoccabile! Ci vuole rispetto. Sono stati l’orgoglio della nostra nazione, un patrimonio che va al di là di tutto, non devono essere toccati».