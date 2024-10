Mbappé, Deschamps scettico: «Non so che programma stia facendo al Real Madrid»

Mbappé, ecco ancora una volta le dichiarazioni del CT della Francia Deschamps per chiarire notevolmente la situazione

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha voluto ancora rilasciare qualche dichiarazione sull’assenza di Kylian Mbappé (fuoriclasse del Real Madrid) sulle sue condizioni. Le dichiarazioni a Telefoot.

LE PAROLE – «Non seguo le notizie sui giocatori che non sono qui. Kylian sta seguendo un programma con il suo club, il Real Madrid. Non so quale fosse il suo programma, se fosse fuori, se fosse presente o meno… Devo occuparmi di quelli che sono lì. Kylian mi ha mandato un messaggio prima della partita… Dopo, come ogni giocatore del club, segue il programma con un giorno di riposo, non di riposo. Nei giorni di riposo, i giocatori hanno la libertà di fare quello che vogliono».