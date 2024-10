Mbappé, dopo il no alla nazionale spunta la foto in nightclub di Stoccolma: Fofana lo difende

Nuova polemica in Francia su Kylian Mbappé, fotografato in un nightclub di Stoccolma dopo il no alla convocazione: le parole di Fofana

Nuova polemica esplosa in Francia su Mbappé. L’attaccante ha saltato questo giro di convocazioni con la nazionale per rimanere a disposizione del Real Madrid. Oggi però sono circolate sui social e sui giornali delle immagini che lo immortalano in un nightclub di Stoccolma. Alla polemica ha risposto, difendendo il compagno di nazionale, ci ha pensato Fofana. Di seguito le sue parole.

«Le persone possono fare quello che vogliono nel loro tempo libero. Non è una cosa di cui abbiamo parlato oggi, non avevo sentito parlare di questa storia. Fa quello che vuole, è un grande uomo e un grande professionista. Stiamo esagerando? Non lo so. È il miglior giocatore francese, quindi è normale che sia molto pubblicizzato. Penso che di tanto in tanto (i media, ndr) si spingano un po’ troppo oltre. Dovreste chiedere a Kylian Mbappé maggiori informazioni».