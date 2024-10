McKennie tiene in ansia la Juve: a rischio per la Lazio e non solo

Juve. si aspettano i risultati degli esami medici per Weston McKennie: il centrocampista americano rischia di saltare la Lazio e non solo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Weston McKennie: il centrocampista della Juve nella giornata di oggi farà rientro in anticipo a Torino dopo l’ultimo infortunio accusato in nazionale.

Gli Stati Uniti parlano di “lieve lesione”, per questo motivo i bianconeri e Thiago Motta in particolare sono in ansia: tra domani e mercoledì farà nuovi esami, ma per la mezzala si teme uno stiramento che potrebbe tenerlo ai box anche per Stoccarda e Inter oltre che per la Lazio.