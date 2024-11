McTominay, si fa male con la Scozia: oggi gli esami con il Napoli

Napoli, Scott McTominay si fa male in nazionale durante Polonia-Scozia: oggi gli esami per valutare l’entità del danno

Il Napoli aspetta Scott McTominay per sapere se sarà a disposizione di Antonio Conte alla ripresa del campionato contro la Roma. Il centrocampista scozzese infatti si è fatto male in Nations League contro la Polonia ha chiesto il cambio al 76′, dopo aver sentito tirare la caviglia sinistra.

Atteso oggi in Italia per ulteriori esami che, cercheranno di fare chiarezza sull’entità del danno, sperando che non si tratti di un lungo stop, come quello capitato a Lobotka proprio dopo la scorsa sosta delle nazionali.