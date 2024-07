Mecca AVVISA: «Juve, fossi in te prenderei sul mercato QUEL GIOCATORE. Sulla lotta scudetto...» - Calcio News 24

Edoardo Mecca ha voluto rilasciare qualche DICHIARAZIONE su quella che sarà il mercato della Juve e sullo Scudetto

Dal mercato della Juve alla prossima Serie A passando per l’impatto di Thiago Motta, l’addio di Soulé e tanto altro ancora. Il celebre tifoso bianconero Edoardo Mecca dice tutto in esclusiva per Juventusnews24.

Manca sempre meno all’inizio della Serie A. Che campionato vedremo?

«Mi aspetto una Serie A abbastanza combattuta. Ci sarà sicuramente il Napoli che non mollerà di un centimetro perché Conte trasforma tutte le squadre che allena. Il Napoli sarà totalmente diverso da quello dell’anno scorso. L’Inter ha dominato lo scorso campionato e parte coi favori del pronostico. La Juve potrà dire la sua. Mi immagino che, visto il totalmente progetto nuovo, l’allenatore nuovo, le idee di gioco nuove, giocatori nuovi, ci vorrà un po’ di tempo. Il Milan credo lo si sottovaluti più di quel che è. Fonseca è un bravo allenatore e stanno facendo un mercato intelligente. La Roma sta facendo sottotraccia un mercato molto intelligente. Ma anche squadre come Fiorentina, Lazio e le cosiddette outsider possono creare fastidi alle grandi. Sarà sicuramente più combattuto, poi magari vincerà lo stesso l’Inter…».

Che giudizio dà al mercato portato avanti dalla Juve fino a questo momento?

«Per me il giudizio è positivo, ma c’è tanto da fare tra cessioni e ingressi. Il centrocampo era il punto debole ed è stato potenziato. Abbiamo perso Rabiot ma abbiamo preso un giovane di prospettiva come Thuram e Douglas Luiz che in Premier League che ha fatto molto bene. Cessioni? Per quanto mi dispiaccia che i giovani vadano via, Soulé su tutti, sicuramente il progetto Next Gen sta portando quell’obiettivo di autofinanziamento della società. E’ una strada tracciata per il futuro perché sta creando valore. Diversi giocatori sono rimasti in squadra e sono stati tolti dal mercato come Yildiz e Fagioli. Altri invece hanno creato un valore che ha generato un’ottima rendita per un mercato sostenibile da parte della Juve».

E il sogno di mercato di Mecca?

«Tra quelli che mi piacerebbe vedere alla Juve, considerando la cessione di Soulé e la probabile di Chiesa, sicuramente Sancho. I contatti ci sono già stati e avrebbe già vestito bianconero da gennaio. Non mi dispiacerebbe Sancho alla Juve».

Ma Koopmeiners vale 60 milioni?

«Koopmeiners è un giocatore che già prima dell’Atalanta aveva fatto vedere doti eccezionali e all’Atalanta si è confermato come miglior centrocampista della Serie A. Per quanto mi piaccia come giocatore, 60 milioni mi sembrano eccessivi. Se si trovasse una quadratura tra domanda e offerta, sicuramente Koopmeiners completerebbe un reparto che diventerebbe veramente forte».