Bologna, piace Doig: l’idea di Sartori

Il Bologna vuole rinforzare la fascia sinistra e avrebbe messo nel mirino lo scozzese Doig del Verona, l’idea di Sartori è chiara.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il diesse dei rossoblù potrebbe cedere a titolo definitivo Vignato al Verona per arrivare all’esterno classe 2002. Più di un’idea in realtà per i felsinei e a gennaio si valuterà la situazione.