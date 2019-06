Mercato Genoa: Radu al Cagliari se Cragno va alla Roma? La situazione

Non è ancora deciso il futuro del portiere rumeno, di proprietà dell’Inter, che la scorsa stagione ha militato nel Genoa

Non è ancora definito il futuro di Radu. Il portiere dell’Inter, ma in prestito al Genoa nell’ultima stagione, non sa ancora quale maglia indosserà il prossimo anno. Il Grifone si terrebbe volentieri il portiere rumeno che tanto bene ha fatto ma bisogna fare i conti con l’Inter e le concorrenti.

Dagli studi di Sportitalia Alfredo Pedullà prova a delineare il futuro di Radu. Il portiere potrebbe finire al Cagliari nel caso in cui Cragno finisse alla Roma secondo l’esperto di calciomercato.