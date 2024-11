Mercato Inter, Chiesa al Liverpool è già un caso: ecco la condizione per un suo ritorno in Italia!

Mercato Inter, Chiesa al Liverpool è diventato un caso: l’attaccante ex Juventus potrebbe tornare in Italia già a gennaio

Federico Chiesa è uno dei nomi che continua a circolare in orbita mercato Inter, dopo esser finito nel mirino dei nerazzurri in estate data la sua situazione contrattuale e la decisione della Juve di privarsi di lui. Alla fine l’attaccante italiano si è trasferito al Liverpool dove, dopo solo pochi mesi, ha trovato pochissimo spazio ed è diventato un caso. Nonostante un contratto firmato con i Reds fino al 2028, tornano a farsi strada le voci su un suo possibile ritorno in Serie A. Ritorno che sarebbe possibile ad una sola condizione. A trattare il tema è Calciomercato.com.

MERCATO INTER – «Le squadre che oggi rappresentano una possibilità per dare una chance a Chiesa possono essere sostanzialmente tre e per due motivi differenti: modulo e contatti passati. Milan e Roma, potrebbero utilizzare Chiesa come arma offensiva nel 4-3-3/4-2-3-1. L’Inter è invece il club che più ha avuto contatti nei giorni dell’addio alla Juventus con Marotta e Ausilio che da tempo sono grandi estimatori del suo talento. Tre piste che oggi sono soltanto sullo sfondo e che dovrebbero partire da un presupposto, ovvero che Chiesa torni abile e arruolabile per poter giocare. C’è però una forte condizione economica da cui tutti vogliono inevitabilmente partire ed è che per l’ex-Juventus si intavoli con il Liverpool una trattativa che sia in prestito con al massimo un diritto di riscatto. L’ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione sarebbe in realtà di gran lunga inferiore dato che impatterebbe soltanto da gennaio a giugno per 5 o 6 mesi al massimo e quindi sarebbero sostenibili per tutti e tre i top club citati. Idee e opzioni, il futuro di Chiesa è nuovamente tutto da scrivere».