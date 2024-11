Mercato Inter, Chiesa può tornare in Serie A! Pronto un incontro con il Liverpool: «Le voci sui nerazzurri…»

Mercato Inter, Federico Chiesa adesso può tornare in Serie A! Sarebbe pronto un summit con il Liverpool: «Le voci sull’Inter…»

Federico Chiesa è un profilo che continua ad essere accostato al mercato Inter per la prossima finestra invernale. L’ex numero 7 della Juve ha lasciato l’Italia per approdare in estate al Liverpool, dove però non ha trovato molto spazio. Anche per questo iniziano a farsi più insistenti le voci su un suo possibile ritorno in Serie A. Ne ha parlato il giornalista Niccolò Ceccarini su TMW. L’analisi:

MERCATO INTER – «Un altro giocatore che sta facendo parlare di sé, ovviamente in ottica mercato è Federico Chiesa. Dopo il suo trasferimento al Liverpool in estate c’è ora da capire cosa accadrà a gennaio. Il valore non si discute ma è chiaro che ha bisogno di spazio per tornare ad esprimere tutto il suo talento. Il percorso di Chiesa ai Reds è stato bloccato anche dalla condizione fisica e l’obiettivo ora è ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Perché così sarebbe un valore aggiunto anche per la Nazionale di Spalletti. Per quanto riguarda il suo futuro a ora è tutto fermo. O almeno niente è ancora deciso in maniera definitiva . Presto però in casa Liverpool verrà fatto un punto della situazione per capire quale sia la strada migliore da seguire. Ovviamente non si può escludere a priori neanche un ritorno in serie A. I rumors su Inter e Roma per ora restano tali. E così bisognerà ancora attendere un po’. Tra un mese lo scenario sarà più chiaro».