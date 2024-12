Mercato Inter, Marotta prova il colpo ad effetto! Occhi su quel giocatore del Manchester City

Mercato Inter, Beppe Marotta sogna il colpo ad effetto: nel mirino una stella del Manchester City! Può arrivare a zero

I dirigenti del mercato Inter negli ultimi anni ci hanno abituato a colpi ad effetto effettuati a parametro zero. Nonostante la politica di ringiovanimento, le operazioni a parametro zero potrebbero non essere ancora finite. Dalla Spagna rimbalza una voce di mercato che avrebbe del clamoroso: i nerazzurri sembrerebbero sulle tracce di un calciatore in scadenza col Manchester City.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, il presidente Beppe Marotta sogna un nuovo colpo: gli occhi del club di Viale della Liberazione sarebbero finiti su Ilkay Gundogan. Inoltre, la situazione che sta vivendo il City di Guardiola (caduto a picco in campionato) potrebbe essere un’ulteriore incentivo che favorirebbe l’addio del centrocampista.