Lukaku Inter, continuano i messaggi d’amore: l’operazione resta complicata

Romelu Lukaku continua a mandare messaggi d’amore all’Inter ma, il suo ritorno, appare praticamente impossibile

Lukaku e un amore mai sbocciato al Chelsea è ormai cosa nota, così come la voglia di tornare all’Inter dell’attaccante belga.

Continuano i suoi messaggi d’amore verso i nerazzurri, ma l’operazione resta complicata per tanti motivi. Il primo è senza dubbio l’ingaggio, poi sicuramente il Chelsea non lo lascerà andare in prestito dopo averci speso 113 milioni. Come riportato da Tuttosport, l’operazione resta complicata.