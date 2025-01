Mercato Juve, nuovo nome per la difesa dei bianconeri! Iniziati i colloqui con il Chelsea: i dettagli

Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la difesa dei bianconeri! Sono già iniziati i colloqui con il Chelsea: le ultime

Ci sono importanti aggiornamenti sul tema del mercato Juve in entrata. I bianconeri stanno lavorando in queste ore per portare a Torino ben due difensori e secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, oltre a Kelly ci sarebbe in lista anche Renato Veiga del Chelsea. Le ultimissime:

LA SITUAZIONE– «La Juventus è entrata in corsa per acquistare Renato Veiga, sono iniziati i colloqui con il Chelsea. Anche il Borussia Dortmund è ancora in trattativa con il Chelsea, dopo la proposta iniziale inviata la scorsa settimana. Lloyd Kelly e Renato Veiga sono entrambi nella lista della Juventus, che vuole due difensori centrali».