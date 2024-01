Liverpool, occhi su Frendrup del Genoa: le ultime

Il Liverpool sta guardando in Italia e più precisamente in casa Genoa per il centrocampo: Klopp è rimasto stregato da Frendrup

Il centrocampista è arrivato in rossoblù per una cifra inferiore ai 4 milioni e la sua crescita non sta passando inosservata. Il danese, infatti, è finito nel mirino dei Reds per l’estate, ma anche la Juve lo avrebbe seguito in questa prima parte di stagione. Lo scrive Tuttosport.