Mercato Milan, che RETROSCENA di Fonseca! Voleva LUI a tutti i costi, OSSESSIONE del tecnico

Mercato Milan, che RETROSCENA di Fonseca! Voleva LUI a tutti i costi, è una vera e propria OSSESSIONE del tecnico rossonero

Importante aggiornamento che ha reso noto Gianluca Di Marzio sul Milan. Il noto esperto di calciomercato, ospite a Sky dopo il successo per 4-0 dei rossoneri contro il Venezia, ha rivelato questa retroscena sull’attaccante ex Roma Tammy Abraham, in gol ieri sera su calcio di rigore all’esordio in rossonero:

PAROLE – «Abraham era uno dei primi obiettivi, era una prima scelta dell’allenatore, addirittura prima di Morata. Il club ha aspettato che si concretizzassero le condizioni giuste».