Mercato Milan, Tiago Santos: chi è il terzino portoghese classe 2002, pupillo di Fonseca al Lille, un obiettivo concreto nonostante la rottura del crociato - Calcio News 24

Mercato Milan, Tiago Santos nel mirino dei rossoneri. Era pupillo di Fonseca con il Lille. Le ultime

Il mercato del Milan guarda con insistenza alla Francia, e in particolare a un nome che evoca talento, sfortuna e grande potenziale: Tiago Santos. Il terzino destro portoghese è infatti diventato uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia difensiva rossonera, in un’operazione che mescola rischio e opportunità.Nato a Lisbona il 23 luglio 2002 e cresciuto calcisticamente nelle prestigiose giovanili dello Sporting, Santos ha trovato la sua consacrazione lontano da casa. Dopo un’ottima stagione da professionista all’Estoril Praia, nell’estate del 2023 viene acquistato dal Lilla su forte insistenza di Paulo Fonseca, che lo trasforma immediatamente in un titolare inamovibile. Proprio Fonseca, secondo quanto raccontato dal DS che lo portò all’Estoril, dovette insistere per convincerlo delle sue qualità, soprattutto difensive. Una scommessa vinta, con il tecnico che a fine stagione lo ringraziò per avergli dato retta.Questa ascesa fulminea, che lo aveva reso uno dei terzini più promettenti della Ligue 1, ha però subito una brusca e terribile battuta d’arresto. Nell’ottobre del 2024, la diagnosi è stata impietosa: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per il resto della stagione.Ora, il Milan fiuta l’occasione. Il grave stop ha abbassato il prezzo del suo cartellino, ma non il suo valore intrinseco. I rossoneri valutano attentamente le sue condizioni fisiche, pronti a scommettere sul pieno recupero di un giocatore moderno, veloce e con spiccate doti offensive. L’idea è quella di puntare sulla sua voglia di rivalsa per assicurarsi un talento puro, un fedelissimo di Fonseca pronto a una nuova, grande sfida.