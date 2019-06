Mercato Roma, è all-in su Veretout. Si attende la decisione del giocatore

Mercato Roma, arrivato Fonseca ora si pensa al mercato. Il centrocampista preferito rimane Veretout: si attende una sua decisione

È ufficialmente iniziata l’avventura di Paulo Fonseca a Roma. Adesso, all’appello, mancano solo i giocatori. Si dovrà attendere poco, poiché a partire già da questa mattina arriveranno pian piano a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito prima dell’inizio del nuovo corso. Tra un paio di giorni poi, la partenza per Pinzolo. Ancora da capire chi avrà a disposizione il nuovo tecnico, considerate le vicende di mercato in corso.

Chi vorrebbe certamente abbracciare presto è Jordan Veretout, il centrocampista su cui la Roma sta facendo particolari pressioni. Il profilo sembra essere gradito anche dal portoghese stesso, che sta pian piano immaginando nella sua testa la squadra che vorrà guidare. Sarà messa in piedi da Gianluca Petrachi, che proprio quest’oggi si è confrontato con l’agente del francese, Mario Giuffredi, per avanzare la proposta. Che pare sia abbastanza convincente da strappare un assenso dal procuratore. Adesso la palla passa in mano al giocatore stesso, che dovrà decidere se sposare la causa Roma o tentare altre strade (è molto gradito anche dal Milan).