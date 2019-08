Mercato Roma, Lovren non convocato per la Supercoppa Europea

Mercato Roma, Lovren non è stato convocato per la Supercoppa Europea: segnali di apertura dal Liverpool per il difensore?

La Roma potrebbe aver ricevuto una notizia confortante, sul fronte difensori da acquistare. Dejan Lovren, difensore croato che piace tanto ai giallorossi, non è stato convocato da Jurgen Klopp per la Supercoppa Europea.

La Roma avrebbe già tentato l’affondo per portare il croato in giallorosso. Resta da monitorare anche la situazione di Rugani, altro obiettivo per la retroguardia da affiancare a Fazio.