Mercato Sampdoria, servono rinforzi in un reparto: il punto e i probabili arrivi già a gennaio!

Mercato Sampdoria, servono rinforzi nel reparto arretrato: il punto e i probabili arrivi già nella finestra di gennaio!

In attesa della partita contro la Cremonese, in casa Sampdoria si iniziano a fare ragionamenti anche sulla prossima finestra di calciomercato, viste le assenze in alcuni reparti e la necessità di rinforzare la rosa per risalire la classifica di Serie B.

Il tecnico dei blucerchiati Leonardo Semplici nella conferenza stampa di ieri, infatti, ha confermato il probabile arrivo di alcuni rinforzi in difesa già a gennaio. Sono molte le assenza da sopperire, come Bereszynski, Ferrari e Romagnoli. Il ds blucerchiato Accardi si confronterà con la società e con il tecnico per trovare le soluzioni più giuste. Vedremo, dunque, quali saranno le prossime mosse del club ligure nella prossima finestra di mercato.